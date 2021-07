Efter kundestorm: Salling Group fjerner ansigtskameraer

Ville gerne have gjort det tydeligere

Vi tillod os alligevel at stille nogle spørgsmål til Sallings presseafdeling - og her er svarene fra kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen.

Fortryder I, at I ikke informerede kunderne om ansigtskameraerne?

- Der er ikke noget nyt i, at vi benytter kameraer i vores butikker. Det gør vi for at søge at hindre butikstyveri, som vi hvert år oplever sker for et trecifret millionbeløb. Når det er sagt, ville vi naturligvis gerne have gjort det tydeligere for vores kunder, hvilken funktion kameraet har.

Ville I have fjernet kameraerne, hvis ikke TV2 ØSTJYLLAND var gået ind i sagen?

- Når vores kunder reagerer, handler vi på det.