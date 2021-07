Nye ansigtskameraer i supermarkedet: Derfor bliver du overvåget

'Ingen grund til bekymring'

Skal man som kunde være bekymret for, om Salling Group fx kobler ens ansigt til kortoplysninger, information om vareindkøb mv?



- Nej, det skal man absolut ikke være. De indbyggede kameraer i selvscanningen anvendes ikke til hverken ansigtsgenkendelse eller kobles til kundens betalingskort.

Vil I ændre på noget på baggrund af TV2 ØSTJYLLANDs henvendelse samt de kundehenvendelser I har fået?

- Det er udelukkende vores ønske, at kunderne er glade for at handle hos os. Derfor vil vi sørge for at informere tydeligere om, hvilket formål det lille kamera har for at fjerne enhver misforståelse, skriver Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationskonsulent hos Salling Group, i et mailsvar til TV2 ØSTJYLLAND.

13:08: Efter publiceringen af denne artikel er Salling Group vendt tilbage til TV2 ØSTJYLLAND med et svar på, om optagelserne af kunders ansigter bliver gemt. Svaret er ja, de bliver gemt i 21 dage og herefter slettet, skriver kommunikationskonsulent Jacob Krogsgaard Nielsen i en mail.