Demente får hjælp til indkøbsturen af særlige 'venner'

- Men det er vigtigt at kunne være i det offentlige rum, når man har en demenssygdom, så man ikke isolerer sig for meget, siger Jette Baagø til TV2 ØSTJYLLAND.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har på nationalt plan udviklet et symbol, som borgere med demens kan sætte på jakken, dankortet eller i nøgleringen. Symbolet skal gøre det tryggere for dem at færdes udenfor hjemmet.