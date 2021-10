Danskere under 18 år tilbydes ikke længere Moderna

- Ud fra et forsigtighedsprincip vil vi fremadrettet udelukkende invitere børn og unge til at modtage denne vaccine (Pfizer, red.). Ikke mindst i lyset af, at det er for denne vaccine, at der eksisterer den største mængde data fra brugen til børn og unge fra især USA og Israel.

Det siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

En sjælden bivirkning

Sundhedsstyrelsen oplyser, at omkring 1100 borgere under 18 år er blevet vaccineret med vaccinen fra Moderna.

Et nyt nordisk studie har undersøgt risikoen for hjernehindebetændelse og hjertemuskelbetændelse. Begge former for hjertebetændelse er kendte, men sjældne bivirkninger ved vaccination for covid-19.