NemID's afløser bliver papnøglekortets endeligt.

De første danske borgere har onsdag fået besked om, at de skal skifte NemID ud med den nye løsning MitID.

Det fortæller Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, på et pressemøde.

- Danmark er et af de lande, der er længst fremme inden for digitalisering. Vi er dygtige til at digitalisere vores samfund og bruge det til at styrke velfærdssamfundet.