Coop satser på øko-ænder: Også flere gårdbutikker oplever stor interesse

Hos supermarkedskæden, Coop, oplever de, at kunderne går mere op i dyrevelfærd og økologi, og derfor har de for første gang helt droppet salget af konventionelle ferske ænder. Dog sælger kæden stadig konventionelle frosne ænder.

Noget kunne tyde på, at vi i stigende grad vælger økologisk, når juleanden skal serveres den 24. december.

I hvert fald satser supermarkedskæden, Coop, nemlig i år på de fritgående og økologiske ænder.

Vi kan mærke, at forbrugerne går mere op i dyrevelfærd og økologi end tidligere, og derfor har vi i år for første gang helt droppet salget af konventionelle ferske ænder. Jens Juul Nielsen, informationsdirektør, Coop

- Vi kan mærke, at forbrugerne går mere op i dyrevelfærd og økologi end tidligere, og derfor har vi i år for første gang helt droppet salget af konventionelle ferske ænder, siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør hos Coop.

Læs også GALLERI: Her er jeres yndlingsbilleder fra 2019

I stedet er der kun fritgående og økologiske ænder at finde i butikkernes kølediske - dog sælger kæden stadig konventionelle ænder på frost.

01:25 - De (ænderne, red.) har gået under ordentlige forhold og uden for meget gødning og forurening, og det passer mig godt, lyder det fra en af kunderne ved Gothenborgs gårdbutik, der også oplever stor efterspørgsel på økologiske ænder. Luk video

Gothenborg oplever stor efterspørgsel på øko-ænder

Også hos flere østjyske gårdbutikker oplever man en stor interesse og efterspørgsel efter de økologiske ænder - blandt andet hos Gothenborg ved Them.

- Midt i december måtte vi lukke ned for webshoppen til forudbestilling. Vi bevæger os jo hele tiden på en knivsæg, fordi vi ved, der kommer nogen her i weekenden og på mandag, som ikke har forudbestilt. Og det er jo vores gamle kernekunder, og dem skal der bare være en and til, lyder det fra Lone Hedegaard, der er ejer af Gothenborg.

Jeg håber, at vi har en and til den sidste kunde, der kommer - også på mandag. Lone Hedegaard, ejer, Gothenborg

Lucette Meillier fra Silkeborg var en af de kunder, der lørdag var mødt op for at købe en af ænderne.

- De har gået under ordentlige forhold og uden for meget gødning og forurening, og det passer mig godt, siger hun.

Hos Gothenborg ved Them oplever de i deres gårdbutik - ligesom supermarkedskæden Coop - en stor efterspørgsel på de økologiske ænder.

Omkring 1200 økologiske ænder ryger over Gothenborgs disk til mortensaften og julen, og selvom det kan være svært at følge med efterspørgslen, så håber ejeren på det bedste.

- Jeg håber, at vi har en and til den sidste kunde, der kommer - også på mandag, siger ejer Lone Hedegaard.

Læs også Mus lukker brugs på det værste tidspunkt: Nu er der endelig godt nyt