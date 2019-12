Mus lukker brugs på det værste tidspunkt: Nu er der endelig godt nyt

Dagene op til jul er traditionelt nogle af de vigtigste handelsdage for supermarkeder landet over. Det er også tilfældet hos Superbrugsen i Stensballe ved Horsens. Derfor har det været ekstra træls, at det lige netop var nu, der skulle konstateres mus i butikken.

For det blev der nemlig gjort af personalet onsdag aften, og siden har brugsen holdt lukket torsdag og fredag.

- Det er klart det værst tænkelige tidspunkt at holde lukket, men vi tager ingen chancer i forhold til fødevaresikkerheden, siger brugsuddeleren Jakob Lunding til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kan så glæde sig over at kunne åbne igen senest lørdag kl. 13.

Sådan her skriver brugsen selv om genåbningen på sin Facebook-side.

Superbrugsen i Stensballe ligger nordøst for Horsens centrum. Foto: Google Maps

Ren og skadedyrsfri butik

I de seneste dage har et rengøringsfirma og professionelle skadedyrsbekæmpere kæmpet på højtryk for at gøre brugsen klar til kunder igen.

- Mus og spor fra dem er nu væk. Vi åbner en fuldstændig ren og skadedyrsfri butik, slår Jakob Lunding fast.

Torsdag og fredag er mange kunder gået forgæves i Superbrugsen, og det ærgrer uddeleren mindst lige så meget som den tabte omsætning.

- Derfor har vi også valgt at forlænge vores såkaldte 'ja tak tilbud' og kampagner fra tilbudsvisen, så dem der er gået forgæves, stadig kan få tilbuddene, siger Jakob Lunding.

Mus og spor fra dem er nu væk. Vi åbner en fuldstændig ren og skadedyrsfri butik. Jakob Lunding, brugsuddeler, Superbrugsen Stensballe

Også pakkeshoppen er godt fyldt, men den fik brugsen lov til at åbne fredag, så det har taget lidt af trykket på hylderne.

Ifølge brugsuddeleren har kunderne udvist stor forståelse for situationen, og det vil han gerne takke dem for.