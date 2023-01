40.000 mails, beskeder og opkald: Dagens afhøring var ikke for børn

Retten i Aarhus dannede tirsdag rammen om første retsdag i sagen om Danmarks største stalker. På anklagebænken sad en 57-årig mand tiltalt for brud på tilhold mod sin ekskone. Han har "på Facebook i perioden fra den 12. marts 2021 og indtil den 24. september 2022 oprettede ikke under 697 opslag eller kommentarer med groft og personligt indhold", fremgår det af anklageskriftet. Meget af tiden fra både forsvarer og anklager gik med at forholde den tiltalte en række af de beskeder, som han er tiltalt for at have skrevet.

Eksempler på, hvad den tiltalte har skrevet om sin ekskone:

Under dagens retsmøde erkendte den 57-årige at have sendt dem, men mener ikke, at det er brud på tilholdet. Han beskrev blandt andet detaljeret nogle af de episoder, som gik forud for episoderne, han beskriver i beskederne. Han smiler undervejs, mens han fortæller om flere konkrete episoder. Blandt andet har hun angiveligt skubbet ham flere gange. Det skete eksempelvis, fordi han var kommet til at ødelægge en lampe. - Jeg slog bagud i blinde, mens jeg var ved at falde forover. Det viser sig, at jeg har ramt hende med min kno, og hun får en bule på størrelse med et dueæg, fortæller han malende, mens han rejser sig i stolen og illustrerer episoden. Alarmberedskab Ifølge ekskonen er hendes livskvalitet stærkt forringet, siden stalkingen eskalerede. - Man er hele tiden i beredskab, siger hun grædende. Hun rystede og græd, inden hun satte sig på vidnebænken. - Lige nu vender det tilbage, fordi jeg skal sidde her. Jeg vil så gerne slippe det, men det kan jeg ikke, siger hun berørt De konkrete Facebook-opslag bag anklagen har hun ikke selv kunnet se, da han er blokeret. - Jeg bliver kontaktet af familie, venner, gamle kolleger, om jeg er klar over, hvad der bliver skrevet. Hans kommunikation til hende er gået fra sms, til Messenger, privat mail til arbejdsmail, forklarer hun. - Jeg kunne modtage flere 100 mails i løbet af en arbejdsdag med beskeder om, at jeg var en luder, siger hun rystende. Han har blandt andet kørt forbi hendes hus, der ligger på en blind vej. Ifølge hans egen forklaring var det et tilfælde, han kendte ikke hendes nye adresse. Han er tidligere dømt for at overtræde tidligere tilhold mod hende. Den tiltaltes ekskone fortalte også om et manifest, hvor han havde skrevet regler for deres forhold. Blandt andet hvor tit de skulle have sex, og hvis hun ikke ville det, skulle hun give "et friskt handjob". Kvinden forklarer også, at hun får fuld forældremyndighed, fordi "Han ville ikke være babysitter, mens jeg var ude at få fremmed pik", sagde hun næsten hviskende. Artikel som forsvar Undervejs vises der også en artikel i retten, som forsvareren bruger.

Læs også:

Politiet ville ikke tiltale stalker-eksmand - nu kan de ikke forklare hvorfor

I artiklen fortæller Østjyllands Politi, hvorfor de tre gange har afvist ekskonens anmeldelser om tiltaltes facebookopslag tilbage i 2020 og 2021. Her forklarer politiet, at der ikke er juridisk grundlag for at bevise, at der ligger et forsæt til forsøg på kontakt ved at skrive på et socialt medie om en person, man har tilhold mod at kontakte. Den vurdering overrasker ikke Sten Schaumburg-Müller. Den uklare formulering af tilholdet skaber nemlig efter hans mening et grundlag for tvivl. - Jeg kan godt forstå, at den ene politikreds kommer frem til én afgørelse, og den anden politikreds kommer frem til en anden. Det er en uklar måde, tilholdet er formuleret på, og det kan tolkes på flere måder, sagde juraprofessor Sten Schaumburg-Müller. Sydøstjyllands Politi var dog af en anden opfattelse og udstedte oprindeligt tilholdet.