Søgte ly for storm: Blev sigtet for husfredskrænkelse og narkobesiddelse

Søndag klokken 16.58 modtog Østjyllands politi en anmeldelse om et muligt igangværende indbrud på Odder Gymnasium.

En gruppe borgere fortalte, at de havde set to unge mænd kravle ind ad et vindue, og politiet rykkede ud for at undersøge sagen.

- Betjentene omringer bygningen og placerer sig strategisk, så drengene ikke har mulighed for at stikke af, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det skulle vise sig at være en succes. For selvom drengene kort efter kom ud af hver sin ende af bygningen, så løb de lige i armene på hver sin politibetjent.

Det viste sig at være to drenge på 16 og 17 år.

- Den 17-årige var i besiddelse af en grinder og andet udstyr til hashrygning. På den 16-årige fandt betjentene en klump hash, fortæller Østjyllands Politi.

Begge drenge er blevet sigtet for husfredskrænkelse for at gå ind i bygningen, som de ellers ikke måtte færdes i. Den 16-årige er også blevet sigtet for narkobesiddelse.

Søgte ly for stormen

Begge drenge forklarede til Østjyllands Politi, at de var gået ind på gymnasiet gennem en ulåst dør for at søge ly for stormen.

- De fortæller, at de har siddet i en sofa og hygget sig lidt i et lokale, indtil politiet kom, siger kommunikationsrådgiveren.

Da politiet ikke fandt tegn på indbrud og heller ikke fandt tyvekoster fra stedet på nogle af drengene, slap de for en sigtelse for indbrud.

De to teenagere blev taget med på politigården, og på grund af deres unge alder kontaktede politiet deres forældre og de sociale myndigheder.

Begge drenge er blevet løsladt.