Lille færge trodsede vind: Børn og voksen kastede op

Der skal meget til, at den lille færge mellem Tunø og Hou aflyser sine få afgange, og det gjorde den heller ikke i dag.

I stedet for sejlede den tidligere end planlagt, og det sikrede, at den kom sikkert i havn i Hou imodsætning til Samsøfærgen, der tidligere måtte vende om på grund af risikoen for at kolidere med kajen.

Dagens blæsevejr kunne dog godt mærkes blandt passagererne, selvom færgen sejlede tidligere.

- Med fire børn og tre, der brækkede sig og én voksen, der brækkede sig, så gik det fint, men det var søgang, lyder det fra Hanne Pedersen fra Odder til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun synes dog, at hun klarede turen fint.

- Men i starten var det meget slemt, tilføjer hun.

Andre Vanderburg fra Hornslet valgte at stå udenfor under de 55 minutter, turen varede.

- Det gyngede en lille smule. De snakkede om 26 m/sek. ude midt på. Men jeg har det fint, fordi jeg stod udenfor, fordi det lugtede lidt underligt indenfor, hvor folk kastede op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Gode søfolk ombord

Tunøfærgens overfartleder oplevede også, at nogle børn fik det dårligt, men han synes, at turen forløb fint på trods af vejret.

- Det er jo et godt skib og nogle gode søfolk, så det er ikke noget problem. Der er meget strøm udenfor i dag, og det tager vores skibsfører højde for, når han bakker ind, siger Bjarne Møllgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at de valgte at fremskynde nogle af deres afgange for at undgå den værste vind.

Aflyst fest og forsinkede gæster

Samsøfærgen er imodsætning til Tunøfærgen blevet nødt til at aflyse flere af sine afgange, og en færge fra Samsø mod Hou måtte tidligere i dag vende om, da der var risiko for, at færgen ville kolidere med kajen.

Det ærgrede dog flere passagerer.

Noah Bjørnager Beattie fra Aalborg skulle have været til familiefest på Samsø, men festen blev aflyst, fordi halvdelen af gæsterne skulle have været med færgen.

- Det er selvfølgelig rigtig træls, men det er der ikke meget at gøre ved, og så er det bare med at vente og håbe, at jeg kan komme med færgen senere i dag, og hvis det ikke sker, må jeg overnatte her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Samsø Rederi har aflyst disse afgange

Sælvig kl. 13.15 og Hou kl. 14.30

Sælvig kl. 15.45 og Hou kl. 17.00

Med hensyn til gennemførelse af afgangene senere i dag, skriver de dette på deres facebook-side:

- Med hensyn til gennemførelse af afgangene senere i dag kl. 18.15 og kl. 20.45 fra Sælvig og kl. 19.30 og kl. 22.00, så afventer vi udviklingen i vejrprognoserne i eftermiddag.