Lufthavn aflyser flere afgange og omdirigerer fly

Flyene har svært ved at lande i Aarhus Lufthavn på grund af blæsevejret.

Opdatering Klokken 18.00 fortæller Aarhus Airport, at også flyene SK1259 fra København med ankomst klokken 17.55 og SK1260 med afgang mod København klokken 18.20 er aflyste. Det samme er flyene SK2491 fra Stockholm med ankomst klokken 17.40 i Aarhus samt SK1926 til Oslo klokken 18.20.

Det kraftige blæsevejr har nu også fået konsekvenser for flytrafikken.

Et fly fra München mod Aarhus Airport er blevet omdirigeret til København, og flere afgange til og fra lufthavnen i Tirstrup er blevet aflyst.

Det drejer sig om flyet SK2490 fra Aarhus til Stockholm, SK1257 fra København, SK1258 mod København, SK1259 fra København og SK1260 mod København.

- Det er en dårlig dag for lufthavnen. Vi ønsker altid, at gæsterne kan komme af sted, men det vigtigste er at sætte sikkerheden først, siger administrerende direktør Peer Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at det er vejrsituationen, der er skyld i aflysningerne.

- Flyene har svært ved at lande og lette. Og vi kan ikke sige noget om hvornår og hvor lang tid, det bliver ved, siger Peer Kristensen.

Han kan ikke oplyse om hvor mange passagerer, der er ramt af aflysningerne. Men han anbefaler folk at holde øje med lufthavnens hjemmeside her eller SAS' hjemmeside.

