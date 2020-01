Lilli samler ting ind til forældreløse børn

VIDEO: Lilli Bach fra KenyaHelp er for tiden ved at pakke alverdens sager, som skal med til Kenya inden længe.

Gennem foreningen KenyaHelp er formanden Lilli Bach og de mange andre involverede med til at gøre hverdagen en smule lettere for de hårdtprøvede børn i den kenyanske by Nyandiwa.

Tæt på Victoriasøen ligger her et af de mange samfund, hvor forældreløse børn har brug for hjælp. Den får de så blandt andet fra Odder i Østjylland.

- Vi samler forskellige ting ind, fordi vi er nogle stykker, som snart rejser til Kenya. Vi skal besøge de forældreløse børn og det netværk af plejefamilier, der er, siger Lilli Bach til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover skal de ud på områdets skoler, som også får glæde af de mange ting, som er samlet ind primært via sociale medier.

I øjeblikket er Lilli Bach i gang med at sortere og pakke inden rejsen.

Bliver umådeligt taknemmelige

- Det er så lidt, der skal til, for man kan gøre en forskel for andre, der ingenting har. Det giver mig og de andre så meget glæde. Vi glædes ved at glæde andre, forklarer hun.

- Og børnene bliver så umådeligt taknemmelige. De siger, at danskerne må være tættere på Gud, når vi har viljen til at gøre noget for andre, som mangler.

Så må vi bare tænke på, at vi ikke kan redde hele Afrika, men vi kan gøre en forskel. Lilli Bach, formand KenyaHelp, Odder

Men det kan også være hårdt at se de skæbner, der er i Kenya. Det medgiver Lilli Bach.

- Man kan blive helt magtesløs og tænke, at det her bare er en dråbe i vandet. Så må vi bare tænke på, at vi ikke kan redde hele Afrika, men vi kan gøre en forskel.

Lilli Bach er formand for KenyaHelp, som sikrer forældreløse og særligt udsatte børn og unge, en god og stabil opvækst, i deres nære miljø.

Samler ind til børnehospice

Et andet sted i Østjylland bliver der også samlet ind for tiden.

Den lokale Rotaryklub i Rønde har nemlig startet en storstilet indsamling til fordel for det kommende børnehospice på Djursland.

Det er Vestdanmarks første børnehospice, og det åbner i Rønde i november 2020.

- Vi håber på at kunne indsamle tre mio. kr. til udeområdet, hvor der skal være rekreative omgivelser med en sansehave, fortæller tovholder fra Rotory Erling Mikkelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er det nuværende Hospice Djursland, der er blevet udvalgt af Region Midtjylland til at drive fire nye hospicepladser målrettet børn og unge.

Plads til hele familien

I forvejen ligger der kun ét børnehospice i Danmark. Dette hospice er beliggende i Hellerup nord for København.

Pladserne på Djursland bliver indrettet som familielejligheder, så der er plads til hele familien i den hårde tid.

Vi håber på at kunne indsamle tre mio. kr. til udeområdet, hvor der skal være rekreative omgivelser med en sansehave. Erling Mikkelsen, Rotary, Rønde

- De skal også have mulighed for at komme ud i naturen, så i de næste 12 uger har vi aktiviteter, der skal samle penge ind. Og så er jeg rundt i hele Vestdanmark for at få de andre Rotaryklubber til at støtte projektet, siger Erling Mikkelsen.

Blandt initiativerne er en middag på Sostrup Slot ved Gjerrild på det nordlige Djursland, hvor al mad og drikke er sponsoreret. De 750 kroner, hver gæst betaler, går til børnehospicet i Rønde.

Masser af arrangementer

Rotaryklubben arrangerer desuden markeder og gåture, der gerne i sidste ende skulle have indbragt de tre mio. kroner.

Hele indsamlingen blev skudt i gang torsdag, hvor et besøg fra en af dem, der tidligere kunne have været i spil til en plads på hospicet, rørte deltagerne.

- Hendes historie rørte og ramte os alle. Hun fortalte, hvor meget det ville have betydet for hende og familien at være på et børnehospice frem for på et hospital, dengang hun var indlagt, fortæller Erling Mikkelsen.

Efter det virkede alle ifølge ham klar til at gøre alt for at få samlet de nødvendige midler.

