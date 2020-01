Første jyske børnehospice åbner i år – millioner af kroner er på vej

Børn med livstruende sygdomme kommer i fremtiden til at kunne bo på Djursland sammen med deres familier. Det er helt sikkert, idet Vestdanmarks første børnehospice åbner i Rønde i slutningen af 2020.

I øjeblikket er blandt andre den lokale Rotaryklub ved at samle millioner af kroner ind til projektet.

Læs også Vestdanmarks første børnehospice bliver på Djursland

- Vi håber på at kunne indsamle tre mio. kr. til udeområdet, hvor der skal være rekreative omgivelser med en sansehave, fortæller tovholder fra Rotory, Erling Mikkelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er det nuværende Hospice Djursland i Rønde, der er blevet udvalgt af regionen til at drive fire nye hospicepladser målrettet børn og unge.

Plads til hele familien

I forvejen ligger der kun ét børnehospice i Danmark, i Hellerup nord for København.

Pladserne bliver indrettet som familielejlighederne, så der er plads til hele familien i den hårde tid.

Vi håber på at kunne indsamle tre mio. kr. til udeområdet, hvor der skal være rekreative omgivelser med en sansehave. Erling Mikkelsen, Rotary, Rønde

- De skal også have mulighed for at komme ud i naturen, så i de næste 12 uger har vi aktiviteter, der skal samle penge ind. Og så er jeg rundt i hele Vestdanmark for at få de andre Rotaryklubber til at støtte projektet, siger Erling Mikkelsen.

Blandt initiativerne er en middag på Sostrup Slot ved Gjerrild, hvor al mad og drikke er sponsoreret. Så de 750 kroner hver gæst betaler går til børnehospicet.

02:38 VIDEO: Der kommer snart et børnehospice i Jylland - og ifølge en overlæge og en tidligere børnepatient er det på høje tide. Video: TV2 ØSTJYLLAND. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix Luk video

Masser af arrangementer

Rotaryklubben arrangerer desuden markeder og gåture, der gerne i sidste ende skulle have indbragt de tre mio. kroner.

Hele indsamlingen blev skudt i gang torsdag, hvor et besøg fra en af dem, der tidligere kunne have været i spil til en plads på hospicet, rørte deltagerne.

Læs også Erling sørger for god stemning: Marked samler ind til børnehospice

- Hendes historie rørte og ramte os alle. Hun fortalte, hvor meget det ville have betydet for hende og familien at være på et børnehospice frem for på et hospital, dengang hun var indlagt, fortæller Erling Mikkelsen.

Efter det virkede alle ifølge ham klar til at gøre alt for at få samlet de nødvendige midler.

Du kan læse mere om indsamlingen her.

Glæder sig på børnenes vegne

I alt kommer etableringen af børnehospicet til at koste omkring 33 mio. kroner til bygninger, inventar med mere. Men langt størstedelen af de penge skulle være på plads.

Så til november står stedet med al sandsynlighed klar, og det glæder lederen, at Djursland får lov til at have det første børnehospice i Vestdanmark.

Når man finder ud af, hvad vi kan tilbyde, så er jeg sikker på, at det bliver meget populært. Hele familien kan jo få et pusterum. Dorit Simonsen, leder, Hospice Djursland

- Jeg glæder mig først og fremmest på børn og familiers vegne i Vestdanmark. Det er en stor glæde, at vi er blevet valgt til det her, og vi har rigtigt store forventninger, har lederen på Hospice Djursland, Dorit Simonsen, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, at vi er blevet valgt, fordi vi er vant til at drive hospice. Den filosofi som gennemsyrer det herude, det er den tilgang, vi skal have med over på børnehospicet, sagde hun videre.

Tror på det bliver populært

Region Midtjylland har ligeledes store forventninger til det nye børnehospice.

- Jeg har svært ved at komme i tanke om noget, der er værre end alvorligt syge børn. Det er en forfærdelig tanke, og jeg er meget tilfreds med, at vi med hospicepladserne får mulighed for at støtte op om de mennesker, der står i en sådan situation, har regionsrådsformand Anders Kühnau (S) tidligere udtalt gennem en pressemeddelelse.

Læs også Annes kræftsyge mand måtte vente på hjælp mod smerterne: - Det var et helvede

Landets eneste børnehospice i Hellerup har måttet lave en venteliste til pladserne, men de fire pladser i Østjylland er nok til en start, vurderer hospicelederen.

- Folk kan godt være sådan lidt: 'Dør børn virkelige', og 'Har vi brug for sådan noget i Danmark?'. Men når man finder ud af, hvad vi kan tilbyde, så er jeg sikker på, at det bliver meget populært. Hele familien kan jo få et pusterum, har Dorit Simonsen sagt.