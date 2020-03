Strandet i Sydamerika: Nedlagt flytrafik forhindrer Stefan i at komme hjem

En to måneders rundrejse i Sydamerika skulle egentlig have været endt tirsdag med en flyvetur hjem til Danmark for Stefan Julian fra Bønnerup Strand på Djursland.

Men på grund af hvad han beskriver som undtagelsestilstand i Peru, var det pludselig ikke længere en mulighed.

Lige nu er vi stand-by på vores hostel og venter på, at Udenrigsministeriet på den ene eller den anden måde kan hjælpe os med at komme hjem. Stefan Julian, Bønnerup Strand

- Efter en tale af Perus præsident, blev hele landet lukket ned. Vi må ikke forlade landet, og lufthavne og vejene er lukket ned, siger Stefan Julian til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredag meddelte Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde, at rejsevejledningen for samtlige lande i verden ændredes til minimum orange.

Stand-by på hostel

Budskabet var klart og tydeligt. Lad være med at rejse ud, medmindre det er absolut nødvendigt, og kom hjem, hvis du allerede er i udlandet.

Men sidstnævnte er altså for mange danskere ude af deres hænder. Det gælder blandt andre for Stefan Julian og 17 andre danskere i hans rejsegruppe.

- Vi har været i kontakt med dem, som stod for vores rejse, som har prøvet at finde alternative måde at flyve hjem til Danmark, uden held. Lige nu er vi stand-by på vores hostel og venter på, at Udenrigsministeriet på den ene eller den anden måde kan hjælpe os med at komme hjem.

Blandt andet veje er lukket ned i Peru. Billedet her er fra byen Cusco. Foto: Privatfoto

Udvikler sig hele tiden

En lang række lande suspenderer i disse dage flytrafikken ind og ud af landet midlertidigt. Det gælder på nuværende tidspunkt blandt andre Chile, Ecuador og Peru.

- Situationen udvikler sig løbende, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at lave en udtømmende liste, skriver Udenrigsministeriets pressevagt i et skriftligt svar.

Der er danskere, der vil strande ude i verden. Erik Brøgger, direktør, Udenrigsministeriets Borgerservice

Udenrigsministeriet har mandag nedsat tre såkaldte task forces for henholdsvis Asien, Sydamerika og Marokko.

- Her kan strandede danskere i de berørte områder henvende sig direkte for råd og vejledning om hjemrejse, skriver pressevagten.

Kun apoteker og supermarkeder åbne

På et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften fortalte Udenrigsministeriet, at de ikke længere tror på, at det vil være muligt at få alle danskere hjem.

- Der er danskere, der vil strande ude i verden, siger direktør ved Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger på pressemødet.

Danskere, der er strandet i Peru eller andre lande, opfordres først og fremmest til at finde et sted at overnatte og sikre sig adgang til rent vand og mad.

- Lige nu er det kun apoteker og få supermarkeder, der har åbent. Det er rart nok, men hvor længe det fortsætter, ved vi ikke. Desuden fraråder Perus regering, at vi forlader vores hostel, siger Stefan Julian til TV2 ØSTJYLLAND.

Udenrigsministeriet oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der er 1179 danskere, der er registreret på danskerlisten som rejsende i Peru. Derudover er 26 danskere registreret som bosiddende i landet.