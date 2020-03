Få overblikket over nye corona-tiltag: Frisører, restauranter og storcentre lukkes

Som et af de seneste tiltag mod spredningen af coronavirusset i Danmark har regeringen besluttet at kræve en række butikker lukket. Det gælder også storcentret Bruuns Galleri i Aarhus. Foto: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et pressemøde tirsdag aften præsenteret en række nye tiltag i kampen mod corona-virus.

Her i artiklen kan du få et overblik over de nye tiltag, som danskerne nu skal rette ind efter.

Det er vores meget klare oplevelse, at danskerne over en bred kam efterlever Sundhedsstyrelsens henstillinger og viser hensyn til hinanden. Men det er ikke tilstrækkeligt. Derfor tager vi nu yderligere skridt. Mette Frederiksen (S), statsminister

Forbyder forsamlinger på mere end 10 personer

Fra onsdag klokken 10 bliver det forbudt at mødes i forsamlinger, som består af mere end ti personer.

Forbuddet gælder både i det offentlige og i det private, ligeså vel som det gør sig gældende både indenfor og udenfor.

Politiet vil sætte ekstra mandskab på gaderne fra onsdag for at forklare om blandt andet forsamlingsforbuddet for forsamlinger over 10 personer. Det siger Rigspolitiet på pressemøde:

- Der er behov for, at vi kan få de sidste med. Der er stadig omgang ude i samfundet, som ligger ud over, hvad der kan forsvares sundhedsfagligt.

- Vi har set billeder fra supermarkeder. Vi har set folk, der var ude i godt vejr og andre steder, hvor man måske tænker, at det er okay at samles flere, fordi det er udendørs.

- Politiet vil ikke trænge ind i private hjem. Men bliver der spillet høj musik og ringer naboerne, så vil politiet komme ud og lukke festen, siger Rigspolitiet på pressemødet tirsdag aften.

Rigspolitiet vil være ekstra meget tilstede de kommende dage. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Regeringen kræver frisører og storcentre lukket

Som et af de seneste tiltag mod spredningen af coronavirusset i Danmark har regeringen besluttet at kræve en række butikker lukket. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet tirsdag.

Fra klokken 10 onsdag vil butikker og andre forretninger skulle lukke.

Det gælder blandt andet steder som natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt.

Fødevarebutikker er undtaget og vil fortsat være åbne, oplyser Mette Frederiksen.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere takeaway - altså mad til udbringning - men selve spisestederne vil også blive lukket, lyder det fra statsministeren.

Lukningerne gælder indtil 30. marts.

Butikker landet over skal lukke onsdag klokken 10, oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Butikker skal have håndvask og håndsprit klar

Regeringen vil have, at kunder så vidt muligt skal kunne vaske eller afspritte hænder i butikker landet over.

- Der skal være plads nok. Kunderne skal kunne vaske hænder og spritte af. Der skal være god afstand både i køerne, og når man kigger på varer, siger statsministeren.

Kravet er blot et af de tiltag, som Mette Frederiksen tirsdag aften præsenterer på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Opsang til de unge

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom med en særlig appel til de unge på tirsdagens pressemøde.

Det kan godt være, at du er ung og rask. Men du kan bære smitten videre til andre mennesker. Også uden du ved du. Mette Frederiksen (S), statsminister

Hun opfordrede de unge til at være opmærksomme, selv om man godt kan føle sig sund og rask.

- Det kan godt være, at du er ung og rask. Men du kan bære smitten videre til andre mennesker. Også uden du ved du. Du kan smitte en, der ikke kan klare det, siger Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

1000 skal testes om dagen

1000 danskere om dagen vil blive testet for cornavirus fra nu. Hidtil er 7195 personer blevet testet, siger faglig direktør for Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak:

- Det allervigtigste er at sikre, at vi ikke får en stor spredning af coronavirus på sygehusene, siger Kåre Mølbak.

Indsats på vej til selvstændige

På tirsdagens pressemøde fortæller Mette Frederiksen også, at der er en "særlig indsats" på vej til selvstændige.

Det vil være en del af forhandlingerne med Folketingets partier, som indledes onsdag.

Ifølge statsministeren skyldes den kommende hjælp også de nye initiativer med lukning af caféer, barer, frisører og andre mindre virksomheder.

Indfører ikke udgangsforbud

I løbet af tirsdagen har der været tale om, hvorvidt statsministeren vil indføre et egentligt udgangsforbud som Frankrig har gjort.

På pressemødet blev det dog slået fast, at der ikke kommer et udgangsforbud. Til spørgsmålet om, hvorfor, svarer statsminister Mette Frederiksen:

- Det er vores meget klare oplevelse, at danskerne over en bred kam efterlever Sundhedsstyrelsens henstillinger og viser hensyn til hinanden. Men det er ikke tilstrækkeligt. Derfor tager vi nu yderligere skridt.

- Men efterlever danskerne henstillingerne, så er det ikke et problem, at man tager sin bil, sin cykel eller går en tur i skoven.

- Jeg udelukker ikke yderligere initiativer. Men så længe danskerne bakker op, så når vi langt, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen har præsenteret flere nye tiltag, som danskerne nu skal rette ind efter. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix