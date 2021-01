Skibet er ladet med vacciner: Lige nu får øboere stikket

Færgen til Anholt er i dag sejlet afsted med en lidt speciel sending. En køletaske med vacciner er nemlig ankommet på øen, så de ældre borgere kan blive vaccineret.

Det er ø-lægen Anders Fjendbo, der står for at få vaccineret de ældre borgere, og han regner med, at de første 6-7 borgere vil blive vaccineret efter klokken 17 fredag.

- Det kan ikke være bedre. Både kommunen og regionen har gjort et godt stykke arbejde, siger Anders Fjendbo.

Anderledes var humøret ellers for en uges tid siden, da det kom frem at øens borgere havde takket nej til vaccinen.

Holdingen var, at det simpelthen ikke gav mening at skulle rejse fra Anholt til Randers for at blive vaccineret – en tur, der ville ende med at tage to dage, da der kun er én færgeafgang om dagen. Opråb fra borgere, Anders Fjendbo og flere andre fik dog lavet om på de planer – og det glæder også Norddjurs kommune.

- Det er dejligt. Jeg kan glæde mig over, at der har været engagement fra øen og fra regionen i forhold til at få det til at gå op i en højere enhed, siger Anne Ahrensbach, der er souschef i Sundhed og Omsorg hos Norddjurs kommune.