Borgmestre står sammen i brev til minister: - Vaccinér alle øboere på én gang

- Vi skal spørge om mange ting, men vi vil blandt andet spørge direktionen indtil, hvordan vaccinationerne skal foregå for øboere, men vi går ikke ind i, hvordan man skal håndtere det på de enkelte øer. Det bliver mere generelt, siger Henrik Gottlieb (S), der er formand hospitalsudvalget i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har kun interesse i at få det gjort bedst muligt til gavn for borgerne, for det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at ældre borgere skal flytte sig for at få en vaccine, siger han.

Hospitalsudvalgets møde med direktionen i Region Midtjylland foregår fra klokken 13:30 til klokken 19 i aften.