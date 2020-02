Lokalpolitikere uenige med formand: Vi skal lytte til kritikken

Det er for dårligt, at udvalgsformanden afværger kritikken om et dårligt arbejdsmiljø på bosteder for handicappede i Norddjurs Kommune.

Sådan lyder det i dag fra flere lokapolitikere fra Norddjurs, efter TV2 ØSTJYLLAND fortalte historien om flere tidligere ansatte på et bosted i Norddjurs, der oplevede, hvordan trusler om fyringer og tjenstlige samtaler og stikkerjultur var hverdag på arbejdspladsen.

Jeg stiller mig uforstående over, at Lars Møller ikke tager kritikken til efterretning, for det er rystende historier, medarbejderne kommer med. Diana Skøtt LArsen, DF

Efter den historie er kommet frem i lyset, har udvalgsformand i Voksen- pg Plejeudvalget Lars Møller(S) nemlig affejet kritikken fra de tidligere ansatte. Han mener ikke, han kan forholde sig til kritikken.

Og det er netop den manglende respons fra ham, flere andre politikere i Norddjurs nu kritiserer.

- Jeg er meget forundret over, at det her ikke bliver taget mere seriøst, siger Michael Vejlstrup (LA), der er medlem af Voksen- og Plejeudvalget, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den forundring deler politiker-kollega Diana Skøtt Larsen (DF):

- Jeg stiller mig uforstående over, at Lars Møller ikke tager kritikken til efterretning, for det er rystende historier, medarbejderne kommer med, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Fakta Diana Skøtt Larsen Valgt ved kommunalvalget i Norddjurs Politiske hverv Kommunalbestyrelsesmedlem Norddjurs Kommune, Dansk Folkeparti 2018 - nu Medlem af kultur og fritidsudvalget Norddjurs Kommune, Dansk Folkeparti 2108 - nu Medlem af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune, Dansk Folkeparti 2018 - nu Se fuld profil

Hun fortæller, at hun også tidligere har hørt om problemer med arbjedsmiljøet på bosteder:

- Nogle ting skyldes måske, vi har været inde i en besparelsesrunde, men andre skyldes ukompetence ledere, for der har været et ekstremt dårligt arbejdsklima, siger Diana Skøtt Larsen.

Hun er i løbende dialog med medarbejdere inden for området.

For mig var det et arbejdsmiljø, der bar præg af, at kommunikationen foregik med trusler om tjenstlige samtaler. Kirsten Bytoft, tidligere ansat

Michael Vejlstrup mener også, at der bør gøres mere, end at affeje kritikken:

- Jeg vil rejse en sag, så vi kan spore os ind på, hvad det er for nogle bosteder og arbejdspladser, hvor vi har et problem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Trusler og stikkerkultur var hverdag

Én af de tidligere ansatte, der er stået frem for at fortælle om det dårlige arbejdsmiljø, er Kirsten Bytoft.

I 16 år var hun ansat som social- og sundhedsassistent på bostedet for voksne handicappede i Ørsted. Hun var ansat fra 2000 til 2016. En ansættelse, der efter der i 2015 kom ny ledelse, gik voldsomt ned ad bakke.

- Man var utryg ved at gå på arbejde. Det var jeg, og det kunne jeg høre, flere af mine kolleger var, for man vidste ikke, hvem man kunne stole på, sagde hun torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Flere tidligere medarbejdere samt socialtilsynet og Norddjurs Kommunes handicapråd kritiserer botilbuddet 'Område Ørsted' for dårligt arbejdsmiljø.

Trusler om fyringer, tjenstlige samtaler, løgne og stikkerkultur er nogle af de ord, hun mener, bedst beskriver arbejdsgangen på bostedet i den sidste tid af hendes ansættelse.

Til sidst blev hun selv sygemeldt med stress og måtte sige op.

- Jeg endte med en sygemelding på grund af presset og fordi, det simpelthen var dårligt arbejdsmiljø. For mig var det et arbejdsmiljø, der bar præg af, at kommunikationen foregik med trusler om tjenstlige samtaler.

Det dårlige arbejdsmiljø skyldes ifølge Kirsten Bytoft den ledelse, som siden 2015 har stået i spidsen for bostedet.

Der var gamle kolleger, der gik tudende hjem og pludselig var væk. Jens Ole Pedersen, tidligere ansat

I flere år var hun tillidsrepræsentant og havde dermed et stort indblik i, hvordan hendes kollegers trivsel dalede i perioden fra 2015.

- Jeg kunne følge med i, hvordan mine kolleger gik ned og blev syge. Rigtig, rigtig mange blev sygemeldt og kunne ikke vende tilbage, sagde Kirsten Bytoft.

Råbte kommunaldirektøren op – forgæves

En tilsvarende historie fortæller Jens Ole Pedersen. Han var ansat på Område Ørsted i knap ti år, og han oplevede også trusler og psykisk terror på nærmeste hold i tiden efter 2015, hvor den nye ledelse kom til.

- Jeg var til tjenstlige samtaler på latterlige ting, som jeg intet havde med at gøre. Og jeg sov ikke om natten, så det var med sovepiller, sagde Jens Ole Pedersen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Ole Pedersen valgte at gå på pension, efter arbejdsforholdene på bostedet - ifølge ham - blev for meget.

Han kunne tydeligt mærke den trykkede stemning blandt kolleger:

- Der var gamle kolleger, der gik tudende hjem og pludselig var væk. Og hvis der var nogen, der blev fyret eller holdt, så fik man ikke noget at vide, sagde han.

