Keld inviterede parkinsonramte til sang og dans i Grenaa

71-årige Keld Overgaard lider af Parkinsons, men han ved, at sang og dans kan holde sygdommen på afstand.

Derfor inviterede han søndag andre parkinsonramte til fest i Pavillonen i Grenaa, hvor der blev sunget og danset på livet løs.

Ifølge Keld Overgaard er det nemlig uhyre vigtigt at holde sig i gang for at kunne leve med sygdommen.

- Det her er en oplevelse, det gør, at man bliver glad oppe i hovedet. Hvis jeg sætter mig ned i en stol og ikke laver noget som helst, så bliver jeg dårligere og dårligere, siger Keld Overgaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Dans er balancetræning oppe i hovedet, og sang er også stemmetræning, og hvis man ikke øver den, så mister man stemmen.

Stemmetræning

Med til arrangementet var blandt andre operasangeren og talepædagogen Kiki Brandt, der lavede øvelser med de fremmødte.

- De ting jeg også lægger vægt på i dag, er det her med at kunne lave nogle af øvelserne sammen med sine pårørende. Det der med at komme afsted og få nogle oplevelser sammen, det giver simpelthen så meget, og man kan leve på det i rigtig lang tid, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og ifølge en af deltagerne var det et vellykket initiativ.

- Det giver noget. Det får pulsen op, og når pulsen er oppe, har man det ligesom bedre, siger Villy Sørensen fra Langå til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år besøgte TV2 ØSTJYLLAND Keld Overgaard og en Facebookvideo, hvor han danser er nået ud til mere end 340.000 personer og har fået i alt over 5.000 reaktioner, kommentarer og delinger på Facebook.

