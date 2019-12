Sang og dans i stuen: Keld er lidt af en 'superstar'

"Light up my life"

Sådan begynder videoen, hvor Keld Overgaard synger og danser hjemme i sin stue.

"You give me hope", synger Keld videre, imens han danser rundt.

Tilbage i september lagde TV2 ØSTJYLLAND videoen ud på vores Facebookside, da vi havde besøgt Keld Overgaard i Grenaa.

Den er nået ud til næsten 340.000 personer, og har fået i alt over 5.000 reaktioner, kommentarer og delinger på Facebook.

- Da jeg så det, blev jeg helt rørt. Jeg har fået venneanmodninger fra personer i hele Europa, fortæller Keld Overgaard i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Et vigtigt budskab

Keld Overgaard har den kroniske sygdom Parkinsons, som er kendetegnet ved stivheder i muskler, langsomme bevægelser og rysten.

Men når Keld Overgaard synger og danser, så sker der noget.

- Jeg får det bedre oppe i hovedet. Jeg kan huske bedre, og jeg bliver glad, forklarer Keld Overgaard.

Keld Overgaard danser hver fredag sammen med andre med kroniske lidelser.

Når man har Parkinsons sygdom, så får man ikke den samme mængde dopamin oppe i hjernen, som andre, fortæller Keld Overgaard.

Dopamin er et signalstof, som regulerer lystfølelse og eufori.

Når Keld skråler på livet lys, og hopper dansende glad rundt i stuen, så får han igen dopamin til hjernen, og han får trænet sine muskler.

Blevet lidt af en superstar

Der er rigtig mange, som har stiftet bekendtskab med Keld Overgaard via videoen på Facebook. Det mærker Keld også, når han møder folk på gaden i Grenaa.

- Mange ude i byen siger: "Hej Keld, du er godt nok blevet en superstar på Facebook", fortæller han med et smil.

Det gør Keld Overgaard stolt, ligesom hans kone og tre sønner også er stolte af ham, fordi han turde stå frem med sin dans og sang - og sætte fokus på budskabet.

- Jeg er så stolt af det. For det er en god måde at få budskabet ud om, hvor vigtig motion og stemmetræning er for parkinsonramte, siger Keld Overgaard.

Synger så meget han kan

Hver morgen går han selv fire til fem kilometer, og når konen ikke er med i bilen, så bliver der sunget fra start til slut.

- Mit budskab er, at motion og stemmetræning er vigtigt. Det gør en kæmpe forskel, siger Keld Overgaard, som også er formand for Parkinsonforeningen Djursland.

Keld Overgaard til julegudstjeneste, hvor han også fik sunget med på salmerne. Foto: Privatfoto

Han vil gerne give endnu flere muligheden for at mærke, hvilken stor betydning sang og motion har, når man er syg - og derfor har han været med til at stable et arrangement på benene.

Den 23. februar 2020 kommer sopranen Kiki Brandt og Grenaablæserne til Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, hvor der vil være fokus på stemmetræning og motion.