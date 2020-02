Dynamit-Åges ubåde skal udstilles

12. december 2019 døde Aage Jensen fra Grenaa efter kort tids sygdom. Han blev 78 år gammel.

De fleste kender ham nok under navnet 'Dynamit-Åge'.

- Kaptajnen er taget på sit sidste togt fra disse farvande, fortalte vennen gennem mange år, Stig Thornsohn, også kendt som ‘Indianer-Stig’.

Læs også Folkekær eventyrer er død: - Han var en ener og havets pioner

De to kompagnoner har været på et hav af vragtogter og eventyr verden over.

De blev landskendt i 1993, da de med økonomisk hjælp fra Karsten Ree fik bjærget ubåden U 534 nord for Anholt - under stor mediebevågenhed.

Tre af ubådsmodellerne som bliver udstillet på museet. Foto: Sea War Museum

Dynamit-Åges store interesse var ubåde. Da hans børn skulle rydde hans hus i Grenå, fandt de deres fars fantastiske samling af ubådsmodeller i forskellige størrelser.

- De spurgte så os, om det var nogle, som vi ville have. Så de ikke blev spredt fra alle vinde. Det ville vi gerne, for vi kendte jo Åge som en rar fyr, fortæller Gert Normann Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er direktør for Sea War Muesum i Thyborøn, som åbner en udstilling om ubåde den 7. februar.

Her kan man se nogle af ubådsmodellerne fra Dynamit-Åges hjem. Foto: Sea War Museum

Det er jo Aages livsværk, og han er ubådsmand. Så det er det, han gerne ville. Indianer-Stig.

Dynamit-Åges livsværk

- Det er jo Aages livsværk, og han er ubådsmand. Så det er det, han gerne ville, fortæller vennen Stig Thornsohn (Indianer-Stig) fra Risskov.

'Indianer-Stig' (i midten) fortæller, at han og 'Dynamit-Aage' (til højre) har arbejdet med sammenlagt 1200 vrag verden over. Foto: Privatfoto

Han fortæller, at de har fået lavet modeller af alle de ubåde, som de har udforsket og dykket efter.

- Aages lidenskab for ubåde har betydet, at alle typer er i model. Det har gjort det nemmere for dykkerne, der skulle ned til dem, fortæller Indianer-Stig til TV2 ØSTJYLLAND.

Man siger, at havet sletter alle spor, men det gør det ikke. Havet husker. Indianer-Stig.

Siden 1992 har de to venner udforsket og dykket efter gamle skibsvrag og ubåde. De har været hele verden rundt - lige fra Caribien til Nigeria og Norge.

- Man siger, at havet sletter alle spor, men det gør det ikke. Havet husker, fortæller Indianer-Stig, som også selv arbejder på en udstilling til minde om sin ven Dynamit-Åge.

Parret blev for alvor kendt igen i 2017, da de blev fulgt af et tv-hold og filminstruktør Lasse Spang Olsen i jagten på forsvundne skatte i havet.

36 ubådsvrag er registreret og opmålt i danske farvande, fortæller museumsdirektøren. Foto: Sea War Museum

Indianer-Stig er glad for, at Gert Normann Andersen i Thyborøn vil tage sig af ubådsmodellerne.

- Hele samlingen er sendt op til Gert. Der er en små 30 modeller, så de også kan blive renoveret, fortæller han.

De fleste af ubådsmodellerne er lavet af plast og træ. De er i vidt forskellige størrelser, og måler lige fra nogle bittesmå på få centimeter, til den største som er omkring 1,60 meter lang, fortæller Indianer-Stig.