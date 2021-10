Borgmester bekræfter: Nyt nærhospital til Djursland

Når regeringen senere onsdag præsenterer sit udspil 'Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling', bliver det ifølge TV2 med sigte på at give op til 20 nærhospitaler med sygehusfunktioner, kommunale tilbud og eksempelvis almen praksis.

Det kunne TV2 allerede tirsdag aften beskrive, og planen skal gøre sundhedsvæsenet mere decentralt, når nogle opgaver flyttes fra de store hospitalsenheder og til mindre enheder landet over, forklarede TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren.



Glad borgmester

I Norddjurs Kommune er der allerede nu stor glæde over udspillet, for Grenaa er med på listen over de 20 byer. Den besked fik borgmester Jan Petersen (S) tirsdag aften fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvilket fik borgmesteren til at sende TV2 ØSTJYLLAND følgende kommentar:



- Vi er klar til at søge de nødvendige penge til en udbygning af det eksisterende sundhedshus i Grenaa, så en række yderligere regionale sundhedsbehandlinger kan tilbydes i Grenaa – og ikke kun i Randers. Det gør en forskel for ligheden i sundhed, at tilbuddene er tæt på borgerne og det vil være tilfældet i Grenaa for en stor del af borgere i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner, siger Jan Petersen.