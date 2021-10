Heunicke: Flere skal vaccineres hvis Danmark skal være åbent

75,1 procent er færdigvaccinerede i Danmark, mens 76,2 procent har påbegyndt en vaccination imod coronavirus.

- Vi følger det meget tæt. Vi har sagt hele tiden, at vi ikke vil tøve med at sætte ind, hvis der skulle blive behov for det. Vi har et helt åbent samfund, og vi har en meget, meget stor opbakning fra befolkningen til at lade sig vaccinere. Nu er der behov for, at vi får flere med, siger Magnus Heunicke.

Høj smitte i visse kommuner

Smitten er særligt høj i visse kommuner i landet. Det drejer sig blandt andet om Tingbjerg og Ishøj, der begge ligger vest for København.

Her er tilslutningen til vaccination også lavere end landsgennemsnittet.

- Det er ganske få procent mere, som vi skal have vaccineret, for at det får en meget stor effekt på at få knækket smittekæderne, siger Heunicke og henviser til undersøgelser.