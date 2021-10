Rift om influenza-vaccinerne på apotekerne

Eksperter har nemlig peget på, at vi kan stå over for en decideret influenzaepidemi i løbet af vinteren oven på en lang periode med coronarestriktioner og skrappe hygiejneregler.

Da apotekets tilbud kun lige er åbnet, har foreningen ikke tal på, hvor mange der vil have vaccinen mod betaling.

Men Birthe Søndergaard har en forventning om, at flere personer end sidste år tager pungen op af lommen for at få et stik.

Coronavirus og vacciner har fyldt mere i de fleste danskeres bevidsthed, og det kan have påvirket viljen til at blive vaccineret, skønner foreningen.

De to seneste influenzasæsoner har været svagere end normalt, og derfor er der ikke samme immunitet i befolkningen, som der plejer.

Plejepersonale halter bagefter

Apotekerne skønnes at stå for omkring en fjerdedel af alle gratis vaccinationer, der indtil nu er givet mod influenza i denne sæson.

Tallene tager derfor ikke højde for vaccinationerne hos de praktiserende læger eller tilbud på arbejdspladser.

Men på nuværende tidspunkt er efterspørgslen på influenzavaccinerne faktisk for stor til, at Statens Serum Institut (SSI) kan følge med.

Tidligere på ugen fortalte TV 2, hvordan SSI manglede 82.000 influenzavacciner, og at de praktiserende læger derfor måtte aflyse eller udsætte vaccinationer. SSI forsikrede dog, at der var vacciner nok til dem, der har behov for det.