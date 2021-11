Nye beskyldninger i valgdrama: - Fuldstændig ude i hampen

Efter tirsdagens valgdrama ligger det fast, at Marcel Meijer må give afkald på borgmesterposten, og det giver han SF skylden for. Nu beskylder SF’s Ulla Holm Marcel Meijer for kønsdiskrimination.

- Jeg vil også vove den påstand, at havde jeg ikke været en kvinde, havde han haft lidt lettere ved at give den (borgmesterposten, red.) til mig. Men han vil hellere give den til en anden mand, selvom han er fra et andet parti, siger Ulla Holm til TV2 ØSTJYLLAND.