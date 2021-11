Vildt drama: V-spids snupper borgmesterkæderne efter midnat

Årsagen var, at SF ifølge Marcel Meijer er ved at indgå en aftale om borgmesterposten på borgerlige stemmer.

- Det kan vi simpelthen ikke være med til. Mit personlige stemmetal er højere end hele SF's her på Samsø, vi har dobbelt så mange mandater, vi slæber det røde flertal hjem, og vi kommer ikke til at give borgmesterposten til SF, slog Marcel Meijer fast over for TV2 ØSTJYLLAND.

SF afviste

Kort før midnat forlod han de øvrige partier, heriblandt SF og Venstre, der stadig forhandlede, og drog mod sit partis valgfest.

Knap en time senere afviste Ulla Holm, at hun og SF på forhånd havde lovet borgmesterposten til Marcel Meijer (S), og hun sagde i øvrigt ja til, at hun kunne finde på at ende med at støtte ham som borgmester.

Men hun arbejdede stadig med muligheden for, at hun selv kunne blive borgmester.