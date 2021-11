Valgdrama: S tilbudt borgmesterpost efter aftale med V

Tror det er for sent

Ulla Holm gør sig ikke store forhåbninger om at få stoppet nattens aftale, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND forud for dagens fintælling.

- Jeg tror ikke, jeg kan gøre noget, for de har skrevet under på aftalen. Jeg tvivler, for jeg tror, løbet er kørt, siger Ulla Holm, som mener, det handler om klemte følelser, fordi hun tidligere på valgaftenen blev nævnt som mulig borgmester.



- Han (Marcel Meijer, red.) har jo fået et tilbud af mig om at blive borgmester, men han har ikke reageret. Jeg kan kun tolke det som, at han ikke vil tale med mig, siger Ulla Holm.

- Det er meget magtpåliggende for mig at sige, at vi ikke havde en aftale på forhånd om, at jeg skulle pege på ham som borgmester, siger Ulla Holm og konstaterer om valgnatten:

- Der var et flertal for en rød borgmester.