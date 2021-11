Kandidat med overset mærkesag: - Syge piskes rundt i systemet

For ham er det en mærkesag at få ændret på de, efter hans mening, dårlige forhold på jobcentret, men Kasper Kay Petersen oplever, at det ikke er et populært tema for politikerne at tale om.

På adskillige valgmøder har han forsøgt at få jobcentret på dagsordenen. Uden held.



Stoler på medarbejderne

- Det, jeg hører, er, at der ikke er stemmer i socialpolitik, og det er da skræmmende. Vi må simpelthen ikke gøre borgere mere syge, det må være vores ambition, siger Kasper Kay Petersen.

Det mener den nuværende formand for arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, Lars Storgaard (K), da heller ikke er tilfældet.