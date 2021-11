Endelig taler borgmester om Jakob-sagen: Skyder skylden på økonomien

- Og det er bare et faktum, at kommunerne mangler et stort milliardbeløb, og det er også derfor, at ikke kun TV2 ØSTJYLLAND kan vise eksempler som det her. Og det er rigtig ulykkeligt og gør mig ondt. Det gør det for enhver politiker. Men personalet har jeg stor tillid til, og der er blevet sat en god og meget anderledes kurs.

Skal området prioriteres mere efter valget?

- Vi har ført flere penge til området i år og til næste år, og jeg kan kun håbe, at det bliver bedre. Men helt perfekt? Det ville være svært at stå og sige, at der ikke kommer en tilsvarende sag på et tidspunkt.