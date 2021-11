Hård dom over viceborgmester: - Det hjælper ikke noget

Hun understreger, at hun er blevet mødt af masser af velmenende mennesker i det kommunale system, der bare ikke har haft mulighed for at give familien og hendes søn Jakob den hjælp, han så desperat har haft brug for.

Jakob endte på et tidspunkt med at blive anbragt på et center med unge kriminelle, hvor både blev slået ned og lærte at ryge hash som bare 12 år gammel.

Lone Jakobi, handler det bare om at finde et tilbud, og så er det lige meget, om det er det rette?

- Jeg er helt sikker på, at det ikke er lige meget. Der ligger nogle handleplaner for de her børn, og der hører nogle indsatser til. På den faglige bane skal man altså have faguddannet arbejdskraft til at hjælpe til med at give svar på de spørgsmål. Det findes i vores Børne- og Familiecenter i dag - dér skal man henvende sig, siger viceborgmesteren.