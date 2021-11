Antallet af brevstemmer er eksploderet - og det kan være en god ting

Der er blevet opfordret til, at man brevstemmer i år, og den opfordring har mange tilsyneladende fulgt. Det kan betyde, at valget ikke bliver så hårdt påvirket, som man kunne frygte, lyder det fra en ekspert.

- Vi kan på demokratiets vegne håbe på, at den her betydelige stigning i antallet af brevstemmer kan være med til at holde hånden under valgdeltagelsen.

- Bekymringen kunne ellers være, at en del vælgere kunne finde på at blive hjemme, fordi de er bange for at blive smittet med covid, når de møder op på valgstedet, siger Rune Stubager, professor i statskundskab på Aarhus Universitet.