Historisk hotel står snart klar: Få et smugkig her

- Vi mangler lidt spejle på væggene, lamper, lidt velour, og så mangler vi nogle kæmpe lysekroner, vi har bestilt, lyder det fra hoteldirektøren, Christian Deijenberg, til TV2 ØSTJYLLAND, da vi tirsdag eftermiddag er på besøg.

I Horsens knokler man lige nu i døgndrift for at få byens vartegn, Jørgensens Hotel, på højkant igen.

Om 14 dage skal det nemlig står klar til genåbning efter 22 måneders gennemgribende renovering, og vi har fået lov til at få et lille smugkig ind bag facaden.

Lige nu arbejdes der hårdt for om lidt at kunne sætte et længeventet og endeligt punktum på 22 måneders gennemgribende renovering af Jørgensens Hotel midt i Horsens.

Et dyrt og tidskrævende projekt

Byens Hotel, som det også bliver kaldt, er fredet.

Ønsket med renoveringen har derfor været at genskabe fortiden for det 276 år gamle hotel, og det er altså noget, der både kræver tid og penge.

- Vi har brugt cirka 200-250 timer pr. værelse, og så er de malet med 22 karat bladguld, siger Christian Deijenberg.

Til at starte med troede man kun, at renoveringen skulle tage mellem seks og ti måneder. Den har taget 22 måneder.

Historisk bygning i bybilledet

Hotellet har været en del af byen siden 1744, og derfor skaber det også stor glæde hos byens borgere, at hotellet nu snart står færdigt i sin oprindelige form.

- Vi har savnet det. I den grad, kan man sige, for det har været et centrum for byen, siger Henrik Skovgaard, der bor i Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

Renoveringen af hotellet giver opmærksomhed i bybilledet. Henrik Skovgaard er glad for, det snart står færdigt.

Og selvom renoveringen flere gange er blevet udskudt, så forsikrer direktøren, at hoteller nok skal skal stå klar til fremvisningen den 17. marts.

- Jeg er helt tryg ved, at vi nok skal blive færdige med det hele. Det er jeg sikker på, siger han.

