Søstre fik stjålet særligt hjerte og blomster få timer efter fars bisættelse

Søstrene Høstrup Nielsen mindes deres afdøde far.

I slutningen af februar blev 23-årige Cecilie Høstrup Nielsens far bisat i kapellet på Vestre Kirkegård i Aarhus.

Hun havde til bisættelsen sammen med sine tre søstre fået lavet to hjerter af røde roser - et hjerte med fire hvide roser i midten og et hjerte med fem hvide roser i midten. De hvide hjerter symboliserede farens fire børn og fem børnebørn.

Hjerterne var en sidste gave til deres far, der døde af et hjertestop. De koster 1300 kroner pr. stk. Foto: Privatfoto - Cecilie Høstrup Nielsen

Få timer efter bisættelsen blev hjerterne dog sammen med bårebuketten fra kisten og andre blomster stjålet fra kirkegården.

På billedet her kan man se, at et hjerte og flere blomster mangler. Foto: Privatfoto - Cecilie Høstrup Nielsen

- Nogle siger, at det bare var blomster, men for os var det symbol på, at vi stadig var med ham, siger Cecilie Høstrup Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er mere end bare en blomst. Cecilie Høstrup Nielsen, Aarhus

Familien opdagede tyveriet om aftenen, da de ville se de blomster, folk var kommet med, og læse de sidste hilsner. Inden da havde de kun set dem i kirken.

- Der blev jeg rigtig sur og rigtig skuffet, fordi folk kan finde på at stjæle noget så betydningsfuldt. Det er mere end bare en blomst. Det er en sidste gave for ens afdøde, siger Cecilie Høstrup Nielsen.

Læs også To mænd anholdt for hærværk på jødisk kirkegård

Sker flere steder

Da hun kom hjem fra kirkegården, skrev hun et opslag på Facebook om deres oplevelse, i håb om at få blomsterne tilbage, og det er tirsdag eftermiddag blevet delt 3.600 gange.

Flere skriver i kommentarsporet, at de har oplevet det samme, og det samme siger kirkegårde i alle østjyske kommuner, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med.

I Grenå oplever de det cirka hver 14. dag, mens det på Vestre Kirkegård i Aarhus er omkring en gang i måneden.

Bårebuketten her blev også stjålet på Vestre Kirkegård. Ingen af blomsterne er dukket op igen. Foto: Privatfoto - Cecilie Høstrup Nielsen

- Det er jo noget, vi lægger afstand til. Kirkegården er et sted for ro og eftertænksomhed. Man skal gerne kunne have sine ting i fred, siger Allan Rask, der er driftansvarlig på de grønne arealer på Vestre og Nordre kirkegård i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kender ikke den konkrete dag, men han siger, at det er svært for dem at gøre noget ved tyverierne på deres kirkegårde.

Læs også Groft tyveri fra kirkegård - unik krukke stjålet

- Vi er meget begrænsede, i forhold til hvad vi kan gøre. Vi er til stede med gartnere på kirkegården, men hvis det sker uden for arbejdstid, kan vi ikke gøre noget, siger Allan Rask.

Man skal tage dem med hjem, hvis man vil være sikker på, at de ikke bliver stjålet. Allan Rask, driftansvarlig på de grønne arealer på Vestre og Nordre Kirkegård, Aarhus

- Jeg håber da, at man kan bruge kirkegården til at mindes, men det korte svar er, at man skal tage dem med hjem, hvis man vil være sikker på, at de ikke bliver stjålet. Men jeg håber ikke, det bliver nødvendigt, siger Allan Rask.

Håber nye blomster bliver

Cecilie Høstrup Nielsen og hendes familie stiller ikke kirkegården til ansvar, og de ved, at det hverken er personalet derfra eller fra kapellet, der har fjernet blomsterne. De brugte nemlig dagen efter på at tale med kirken og gennemsøge kirkegården for blomsterne, men uden held.

På torsdag skal deres fars urne sættes i jorden, og denne gang håber de, at blomsterne får lov at blive liggende.

- Vi lægger blomster på torsdag og lader være med at købe nogle dyre nogle, og så håber vi, at de får lov at blive liggende, siger Cecilie Høstrup Nielsen.

Sådan så det ud i kapellet under bisættelsen. Efterfølgende manglede flere af blomsterne, blandt andet et hjerte fra familien. Foto: Privatfoto - Cecilie Høstrup Nielsen