Fast makkerpar skulle have kørt for sidste gang: - Vi kan ikke undvære de glade mennesker

Havde faktisk kørt for sidste gang

Inden årets julemarked havde Kjeld Kjeldgaard ellers besluttet sig for, at han havde kørt sin sidste tur i hestevognen. Men han kunne ikke lade være med at komme tilbage.

- Vi kan ikke undvære at køre med alle de glade mennesker, så vi bliver ved noget endnu. Vi får en rigtig god behandling her på stedet, så vi glæder os til at komme her hvert år. Stemningen er kanon, siger han.