'Han er ikke kun juleskør, han er kugleskør'

Hvor meget koster det at have alt det her kørende?

Mogens: - Nu har vi en prisstigning på strøm her i øjeblikket, så vi er nok oppe i, at det koster 1.300 kr. ekstra i den periode, det er tændt.

Judith: - Vi sparer lidt om sommeren, så bruger han det om vinteren.

Det har taget overhånd

Men selvom de begge to er enige om, at juleriet har taget overhånd, så hjælper Judith til.

- Det er jo et fælles projekt, når det kommer til stykket, selvom jeg siger, at jeg trækker mig lidt i baggrunden og giver ham skylden for det hele. Jeg plejer at sige, at han er ikke kun juleskør, han er også kugleskør.