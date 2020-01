Populær restaurant løser problem for gæsterne på smart vis

Ved Frijsenborg Slot nær Hammel ligger den traditionsrige Restaurant Pøt Mølle, som gennem årtier har været kendt for danske klassikere som stegt flæsk og tarteletter. En menu der især har lokket det ældre publikum til.

Men der har været et problem.

Restauranten ligger nemlig på en skråning, og det største lokale befinder sig på førstesalen med udsigt til søerne i baghaven.

- Mange ældre spiser frokost her, og jeg har set skuffelsen i ansigtet på dem, når de har fået at vide, de skal sidde på førstesalen. Her har vi også mange selskaber, fortæller indehaver af Restaurant Pøt Mølle, Flemming Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Toiletter er nedenunder, og det har irriteret mig, at det har skabt udfordringer for mange. Jeg har frygtet for, at nogen vælger os fra af den grund, fortsætter han.

Fik krammer af kvinde med ny hofte

Så for at gøre kunder glade og sikre sit eget levebrød, har Flemming Christensen nu gjort noget.

Ved det ene gelænder til trappen er nu blevet påført en elektrisk handicapstol, der kan løfte de gangbesværede kunder frem og tilbage.

- Jeg vil jo gerne have kunderne, så den her investering er nødvendig. I weekenden fik jeg en krammer af en meget glad kvinde, der lige har fået ny hofte. Så den har været tiltrængt, fortæller restaurantejeren.

Liften kan klare op til 160 kilo.

Pøt Mølle ligger nordøst for Hammel. Foto: Google Maps

'Hvor er det bare godt'

På stedets Facebook-side roses Flemming Christensen for initiativet.

- Tror det er den rigtige mand, der har overtaget Pøt Mølle. Han gør noget for sine kunder, lyder det fra en kunde.

- Sikke en fantastisk periferiydelse, supplerer en anden.

- Hvor er det bare godt, er meldingen fra en tredje.

Tror på flere kunder

Flemming Christensen tror nu på, at den øgede tilgængelighed på sigt kan ses på bundlinjen.

- Jeg tror, at der vil komme flere kunder. I samarbejde med Frijsenborg arbejder jeg også på et mere handicapvenligt indgangsparti, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han blev forpagter på stedet i 2018.

Restauranten har en noget særpræget historie. I 1954 nedbrændte Pøt Mølle, og blev siden genopbygget på en sokkel af kampesten, der stammer fra det Frijsenborg Slot.