Nu bliver det muligt at bygge restauranter tættere på stranden

Tidligere har det været forbudt at bygge inden for 300 meter fra stranden, men miljøministeren har netop ophævet forbuddet 55 steder i landet og delvist 56 steder.

Det betyder, at flere østjyske kommuner nu får tilladelse eller delvis tilladelse til at bygge for eksempel restauranter eller butikker tættere på havet. Odder, Syddjurs, Norddjurs og Samsø har fået ophævet strandbeskyttelsen flere steder, mens Randers har fået delvist ophævet strandbeskyttelsen.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

På kortet her kan man se, hvor der fremover må bygges. Nederst i artiklen kan man se en mere detaljeret liste. Foto: Miljøministeriet

De i alt 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier, og det er baggrunden for beslutningen.

Læs også Signe blev reddet op fra havn: Faldt i da gangbro forsvandt under hende

- Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det, udtaler miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

- Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier. Nu kan kommunerne bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til turister og muligheder for erhvervslivet, tilføjer hun.

Læs også Kostbart rensdyr stjålet fra Østjyllands mest julepyntede gade

Muligheden for at søge om ophævelse af strandbeskyttelsen blev besluttet i aftalen om ”Danmark i bedre balance” fra 2016 for at fremme vækst og udvikling for kommuner, borgere og virksomheder.

Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Liberal Alliance har senere tilsluttet sig aftalen.