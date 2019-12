Signe blev reddet op fra havn: Faldt i da gangbro forsvandt under hende

Tirsdag aften var 62-årige Signe Bro på den årlige juletur med fire af sine veninder. De var på havnerundfart i Aarhus Havn med turbåden 'JULdamperen,' hvor de spiste æbleskiver og så lysene fra havnen fra vandsiden. Men da de skulle af skibet omkring kl. 18.30 gik noget galt.

Signe Bro var en af de første, der trådte ud på landgangsbroen sammen med to andre. Og da hun trådte ud på den, kunne hun mærke, at den rumlede. Og kort efter råber en person: "Pas på."

- Så forsvinder gangbroen under os alle tre, og jeg bliver trukket under vandet, fortæller Signe Bro til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun var klædt i sit varmeste tøj - en uldsweater, en uldjakke, en uldhue, jeans, læderstøvler og en taske over skulderen - og det bliver på kort tid drivvådt.

Noget af det, der er mest traumatisk for mig, er, at jeg bliver trukket ned under vandet, og at de ikke kan få den tredje kvinde op. Signe Bro, Skanderborg

I havnebassinet kæmpede hun sig op til overfladen og kiggede efter noget at holde fast i. Men hjuldamperen var drejet i vandet, fordi den kun var fortøjet i den ene side. Samtidig oplevede Signe, at kvinden ved siden af hende panikkede, og hun kunne høre, at folk ombord på skibet græd og kaldte deres navne.

JULdamperen skulle sejle i december, for at folk kunne komme i julestemning og se Aarhus fra havet. Foto: Juldamperen, Aarhus Sail Event

Vinterbadning hjælper

Signe er dog vinterbader og vidste derfor, hvad hun skulle gøre i det kolde vand, men hun frygtede for de to andre.

Da jeg står på kajen, kan jeg høre, at hun (en anden passager) stadig ikke er kommet op. Det påvirker min dødsangst lidt. Signe Bro, Skanderborg

- Jeg var fuldstændig rolig og fokuseret. Jeg er vinterbader, og det giver mig en fordel i, hvordan jeg skal trække vejret. Jeg ved, at jeg kan være i vandet. Og jeg besluttede på et tidspunkt, at jeg ikke svarede på spørgsmål. Jeg ville bruge mine ressourcer på at trække vejret dybt, siger Signe Bro og tilføjer, at hun var påvirket, da hun kom op på kajen.

Hun lå i det omkring ni grader kolde vand i cirka fem minutter, men blev reddet i land, ved at personer på kajen kastede en redningskrans ud i havnen, som hun og den anden kvindelige passager holdt fast i.

- Noget af det, der er mest traumatisk for mig, er, at jeg bliver trukket ned under vandet, og at de ikke kan få den tredje kvinde op. Nogle kaster en redningskrans ned og snoren med, og der sker noget panik, og der bliver råbt. Da jeg står på kajen, kan jeg høre, at hun stadig ikke er kommet op. Det påvirker min dødsangst lidt, siger Signe Bro, der dog sikrede sig, at de alle tre var ombord og ok, inden hun tog med ambulancen til hospitalet.

"Det var livsfarligt"

På Aarhus Universitetshospital i Skejby blev hun varmet op - hendes temperatur var faldet til 35 grader. Hun fik tjekket sine skrammer og fik også en stivkrampevaccination.

Signe Bro fortæller, at hendes knæ er hårdt medtaget efter ulykken.

Her dagen efter er hun taknemmelig for, at det ikke gik værre, men hun undrer sig over, at det kunne ske.

Det må ikke ske, at fortøjningen ikke er i orden, og når man har så mange mennesker ombord, at landgangsbroen ikke er hæftet ordentlig på. Signe Bro, Skanderborg

- Det må ikke ske, at fortøjningen ikke er i orden, og når man har så mange mennesker ombord, at landgangsbroen ikke er hæftet ordentlig på.

Den Maritime Havarikommission undersøger nu, hvordan ulykken kunne ske, og ifølge dem kunne det have endt galt.

Vi ser meget alvorligt på den her type ulykker, for havner man i vandet på den her måde, er man i livsfare. Øssur Hilduberg, Undersøgelseschef, Den Maritime Havarikommission

- Vi ser meget alvorligt på den her type ulykker, for havner man i vandet på den her måde, er man i livsfare. Det er ikke en ualmindelig type ulykke, hvor besætningsmedlemmer falder i vandet på vej ombord eller af et skib, og de har ofte dødeligt udfald, siger undersøgelseschef Øssur Hilduberg til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer, at det er sjældent, at passagerer falder ombord, men det kan være farligere, da de ikke er vant til at færdes på et skib.

Den Maritime Havari Kommission kan ikke garantere, hvornår de kender årsagen til ulykken, men de forventer at have en rapport klar om tre til fire måneder.

Politiet afspærrede området tirsdag aften. Foto: Per Øxenholt

Chokeret ejer hoppede i havnen

Lars Hede er medejer af Juldamperen, og han var et af to besætningsmedlemmer, der var ombord på skibet tirsdag aften. Han hoppede sammen med det andet besætningsmedlem i havnen for at redde den tredje kvinde i land, og han vil ikke udtale sig om, hvordan det kunne ske, før de kender svaret fra Havarikommissionen. Han er dog også rystet over situationen.

- Jeg er chokeret over det, og det sidder fast. Det, vi kigger på nu, er at afvente, at Havarikommissionen kommer. Det er første prioritet lige nu, og når det er afklaret, skal der iværksættes tiltag, så ulykken ikke sker igen, siger Lars Hede til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Søfartsstyrelsen, der skal beslutte, om JULdamperen må sejle igen.

