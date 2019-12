Tre personer faldet i vandet fra gangbro til turbåd

Af endnu ukendte årsager faldt tre personer tirsdag aften i vandet fra en gangbro til turbåden 'Juldamperen', der lå i Aarhus Havn ved Toldboden.

Sagen undersøges nu nærmere af havarikommissionen. Vi kan formentlig melde mere ud i morgen. Bo Christensen, vagtchef, Østjyllands Politi

De er heldigvis reddet op af det kolde vand af besætningen på båden, og er sluppet uden skader.

- Sagen undersøges nu nærmere af havarikommissionen. Vi kan formentlig melde mere ud i morgen, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Bo Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi fik kl. 1839 anmeldelse om at 3 personer var faldet i vandet fra en gangbro til en turbåd i Aarhus havn. Reddet op af mandskabet på båden. Ingen tilskadekomne. Sagen undersøges nærmere af havarikommissionen. Politiet har ikke yderligere til sagen. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) December 10, 2019

Ulykken skete ved Toldboden på Aarhus Havn. Foto: Google Maps

Måtte aflyse afgang

Turbåden, som i denne måned er blevet døbt 'Juldamperen', er charteret af Aarhus Sail Event, som hver dag frem til den 23. december arrangerer havnerundfarter.

Det tager vi stilling til i morgen, når teknikerne har været her. Lars Hede, Aarhus Sail Event, på spørgsmålet om båden sejler onsdag

I aften måtte afgangen kl. 19 aflyses.

- Jeg har endnu ikke overblikket over, hvad der med sikkerhed er sket. I morgen kommer der teknikere, som skal gennemgå båden, og før de har været her, vil jeg ikke gisne om, hvad der er gået galt, siger en chokeret medejer af Aarhus Sail Event, Lars Hede, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny juletradition er kommet for at blive – er det noget for dig?

Det var besætningen på båden, der reddede de tre personer op af vandet, og herfra sendes varme tanker til dem.

Om båden sejler igen onsdag, vides endnu ikke.

- Det tager vi stilling til i morgen, når teknikerne (fra havarikommissionen, red.) har været her, lyder det fra Lars Hede.

Vil lave ny juletradition

Havnerundfarterne er sat i søen som et forsøg på at lave en ny juletradition i Aarhus. Det kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle i sidste uge i forbindelse med en af de første ture.

Niels Ravn og Lars Hede står bag den nye tradition. Inden de kastede sig ud i det, fik de at vide af Visit Aarhus, at det godt kan være lidt svært at starte en ny juletradition.

- Vi vil gerne skabe en tradition med den her. Vi håber, vi kan give folk en ny og anderledes oplevelse i julen, så vi satser på at kunne gøre det til en tradition, for vi vil gøre det igen til næste år og årene frem, sagde Niels Ravn, medejer af Aarhus Sail Event, til TV2 ØSTJYLLAND.

Om planerne nu lider et stort knæk, vil havarikommissionens undersøgelser onsdag formentlig afgøre.