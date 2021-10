Familien takker efter begravelsen

Det skriver Allan Bo Andresen, som er Chris Anker Sørensens bror, i et opslag på Facebook lørdag, hvor han også takker medierne for at respektere familiens ønske om fred.

- Tak for det store fremmøde til Chris' begravelse og undskyld til jer, vi ikke nåede at tale med, skriver han blandt andet.

- Tak til pressen for at respektere, at vi gerne ville holde begravelsen i fred – det var flot af jer – oprigtigt tak.