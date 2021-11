Vandflyver indfører krav om coronapas

- For vores kunders skyld

Mandag annoncerede regeringen, at coronapasset vil blive genindført for at tøjle den stigende smitte, der er set over hele landet i de seneste uger. I Østjylland har vi blandt andet set i Fruering Sogn vest for Skanderborg, hvor incidenstallet nu er over 3000.

Coronapasset skal primært bruges ved serveringssteder og i nattelivet samt ved flere kulturevents og andre større samlinger af mennesker.

Den offentlige transport er dermed undtaget, men det har ikke stoppet Nordic Seaplanes.

'Vi har valgt at indføre restriktionerne for vores kunders skyld,' står der på virksomhedens hjemmeside.

Nordic Seaplanes understreger, at der ikke er krav om mundbind på deres flyvninger. Mens flyene er i luften, vil luften løbende blive skiftet ud, skriver Nordic Seaplanes, der samtidig anbefaler, at rejsende spreder sig mest muligt på flyet og under ind- og udstigning.