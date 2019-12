Ung mand anholdt for fyrværkeri-tyveri

Der har de seneste dage været flere tilfælde af tyveri fra fyrværkeri-salgssteder rundt om i Østjylland, og søndag var ingen undtagelse. Her lykkedes det dog butikspersonale at tilbage holde en 18-årig ung mand, som nu er sigtet for tyveri af fyrværkeri for cirka 12.000 kroner.

Det var en vaks nabo, der søndag midt på eftermiddagen var vidne til tyveriet og slog alarm.

Naboen så to biler parkere foran en container ved fyrværkerisalget ved Føtex på Brobjerg Parkvej i Egå ved Aarhus. Tre personer begyndte at fylde bilerne med fyrværkeri fra containerne, og naboen ringede derfor til Føtex og fortalte, hvad hun var vidne til.

Tilbageholdt af Føtex-ansatte

Ansatte fra butikken skyndte sig derfor hen til containeren, og det skræmte tilsyneladende tyvene. To af dem nåede at stikke af i den ene bil, men det lykkedes for personalet at tilbageholde den tredje person, en 21-årig mand.

Politiet blev tilkaldt, og den 21-årige er nu sigtet i sagen. Han har erkendt tyveriet, men nægter at oplyse navnene på de to andre medgerningsmænd.

Og selvom der her i medierne de seneste dage har været skrevet om flere sager af tyveri af fyrværkeri fra salgssteder, er det ifølge Østjyllands Politi tilsyneladende ikke et stigende problem.

- Vi har færre sager i år end sidste år, så det er ikke noget ud over det sædvanlige, siger Janni Lundager, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Udover tyveriet I Egå er der det seneste døgn i Østjylland også anmeldt tyveri af cirka 100 kilo fyrværkeri i Skødstrup, hvor ukendte gerningsmænd har brudt ind i lokaler på Løgtenvej.