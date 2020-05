Tusindvis af østjyder får højere varmeregning efter sommerferien

Selvom vi går mod varmere og lysere tider og vi nærmere skruer ned for radiatoren end op, så venter der tusindvis af varmeforbrugere i Østjylland en ordentlig regning på den anden side af sommeren. Flere fjernvarmeselskaber omkring Aarhus har nemlig de seneste dage meldt ud af, at prisen på varme stiger voldsomt, når vi rammer september og året ud på grund af stor usikkerhed på forsyningsmarkedet.

Det kan blive svært at nyde gulvvarmen eller de varme brusebade til efteråret og vinteren i år.

Det kommer i hvert fald til at koste noget mere at skrue op for radiatoren end normalt. Op imod en tredjedel mere, lyder det fra flere varmeværker.

For borgere i Tranbjerg, der får deres varme fra Tranbjerg Varmeværk, betyder det en merregning på cirka 1600 kroner i år – for et standardhus, der i snit bruger omkring 18MWH om året.

Og det vækker ikke just begejstring lokalt.

Rasmus Pagh Andersen bor i Tranbjerg, og han forstår ikke, hvordan regningen pludselig kan stige så meget.

- Jeg er overrasket over, at de kan regne så meget forkert, at de snakker en tredjedel mere, siger Rasmus Pagh Andersen, der bor i Tranbjerg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han arbejder selv i salgsbrancen, og der var så høj en prisstigning ikke gået.

- Hvis jeg kom og sagde til mine kunder i morgen, at prisen stiger med en tredjedel, ville jeg ikke have nogen kunder, så det synes jeg på ingen måde er tilfredsstillende, siger han.

Varmeværk er enig

I Holme-Lundshøj, Odder og Lystrup har de også varslet, at deres forbrugere skal regne med at betale over 200kroner mere for en megawatttime i årets sidste fire måneder. Det svarer til en stigning på 36 procent fra september.

På kortet her kan du se hvilke varmeværker, der har varslet stigninger allerede nu.

- Det er en stor stigning vi kommer med. Vi varsler den med det, vi skal: 3 måneder. På fire måneder skal man indhente hele årets stigning, og derfor bliver stigningen procentuelt en del højere. Over hele året bliver det ikke så meget, siger Poul B. Skou, der er direktør hos Lystrup Fjernvarme til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også COVID-19 LIVE: Danmarks corona-regning kan ende på over 400 milliarder kroner

Ifølge fjernvarme-selskaberne så er det altså ikke, fordi de har skudt helt ved siden af. Her lyder forklaringen, at deres indkøbspris på varmen, som kommer fra AffaldVarme Aarhus, pludselig er steget markant

Lave elpriser betyder høj varmeregning

Hos AffaldVarme Aarhus er forklaringen den samme som på mange andre spørgsmål for tiden. Nemlig corona-virusset

- Vi kunne ikke forudse, at der kom en coronakrise, og det er den, der har slået bunden ud af hele energimarkedet, siger Affaldvarmechef Bjarne Munk Jensen fra AffaldVarme i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Studstrupværket ligger nord for Aarhus og er ejet af Ørsted. Hvis de ikke sælger særligt meget strøm, skal varmekunderne betale for det, lyder forklaringen. Foto: Thomas Nykrog - Scanpix

Forklaringen fra AffaldVarme er, at elpriserne er faldet, fordi industrien ikke har efterspurgt særligt meget strøm under coronaudbruddet, og hos Studstrupværket, som er AffaldVarmes største samarbejdspartner, er el og varme koblet sammen.

- Og når vi så beder om varme, og der er underskud på el, så er reglen, at vi skal kompensere, lyder det fra affaldvarmechefen.

Han tilføjer derudover, at situationen er usædvanlig, og han ikke har set lignende prisstigninger i de 15 år, han har arbejdet med området. Han håber dog, at varmeregningen vil falde igen næste år.

Læs også Nye regler om bæredygtig energi på vej: Kunder risikerer dyrere varmeregninger

- Vi forventer, at der vil være en stigning i forbruget af el, når corona er ovre, og derfor får vi ikke så stort et tab på elproduktionen, så derfor håber og tror jeg, at vi til næste år får normale tilstande igen, siger Bjarne Munk Jensen.

Han tilføjer, at folk samtidig med højere varmeregning til gengæld vil opleve lavere elregninger.