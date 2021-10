Trods muligt EU-forbud: - Vi tatoverer videre

Og den holdning deles af tatoveringsstudiet i Aarhus. Mens Maria Andersen er travlt optaget af at tusse skulderen på en kunde, nikker hun i anerkendelse til overlægens kritik.

- Vi synes jo også, at der burde at være bedre belæg for de ting, som de lægger ud nu.

Ifølge direktøren hos Sinners Inc er REACH-lovgivningen og det manglende belæg dog ikke noget, der bekymrer de ansatte i tatoveringsstudiet. Her vælger man at tro på, at blækproducenterne når at producere nye varianter af blæk uden de forbudte stoffer, og at der samtidig vil komme en overgangsordning på tale.

Så du frygter ikke, at det kan betyde fyringer her?

- Nej, overhovedet ikke, siger Simon Vendelbo Jensen afsluttende til TV2 ØSTJYLLAND.