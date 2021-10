Kommuner holder ikke øje med CPR-snageri

I Skanderborg Kommune følger I ikke den løbende stikprøvekontrol, som indenrigsmyndighederne har fastlagt. Hvorfor gør I ikke det?

- Hvis man ikke fører stikprøvekontrol, skal der jo være en god forklaring på, hvorfor man ikke gør det, udtaler han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kender ikke forklaringen, og derfor er det rigtig svært for mig at svare på det, men jeg vil som det første på mandag spørge min direktion, hvorfor vi ikke gør det her, og hvad er den gode forklaring?, siger han.

De manglende stikprøver i kommunerne er ifølge Klaus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, bekymrende.



- CPR er et effektivt registreringssystem, som vi er meget glade for. Det betyder så til gengæld også, at man har nogle sikkerhedsregler, der skal overholdes for at bevare den tillid, der skal være til systemet, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Borgerne har ikke noget, de umiddelbart kan gøre, da det (CPR-nummer red.) er en pligtmæssig oplysning, som myndighederne har krav på at få. Det er netop derfor, at det er ledsaget af nogle ret strenge kontrolkrav, og at de regler, der bliver dikteret fra Indenrigsministeriet, skal overholdes til punkt og prikke.