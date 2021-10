Banebrydende forskning kaster nyt lys over vikingetiden

På årringene kan de se, at der et år har været særlig meget stråling, og derfra har de kunnet tælle sig frem til, at træet blev fældet 28 år senere – i 1021.

- Det kan blive et stort gennembrud for arkæologien. Mange ting, som man daterer i cirkatal, kan man om nogle få år lave meget præcise dateringer på, siger Søren Michael Sindbeck.

En gylden opdagelsestid

Med den nye metode kan vi få langt mere præcise dateringer på blandt andet de danske ringborge fra vikingetiden – eksempelvis Trelleborg.

Og vi kan ikke mindst blive klogere på de store opdagelsesrejser, som vores nordiske forfædre drog ud på.

Vikingerne havde bosat sig på Island og Grønland, da de satte sejl mod landet vestpå.

- De kaldte det vinland, fordi de rejste så langt mod syd, at der var vinranker. De vidste, at det var et frodigt land. Men de holdt sig væk, fordi de havde problemer med at få fred med de lokale befolkninger, forklarer Søren Michael Sindbeck.