Regnvand skal bruges til toiletvask og tøjvask i ny forstad

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres.

I byen Nye nord for Aarhus skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask.

I dag blev det første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje, taget. Projektet er det første af sin art i Danmark.

- Vi tager regnvandet, som er samlet op i en sø, vi har anlagt, og renser det på renseværket, hvor behandlingen blandt andet sker i et særligt ultrafilter og UV-desinfektionsanlæg.

- Herefter sender vi vandet ud i boligerne via et separat rørsystem, vi har udviklet til formålet. Rørene er dimensionerede ud fra en beregning af, hvor stort behovet er for vand til tøjvask og toiletskyl, forklarer en af idemagerne bag metoden, projektleder Mariann Brun fra Aarhus Vand, i en pressemeddelelse.

Beboerne i Nye skal ifølge Mariann Brun ikke være bekymrede for, om der er vand nok til tøjvask og toiletskyl i tørkeperioder. Når der ikke er tilstrækkeligt med regnvand til rådighed, suppleres vandforsyningen med drænvand, der også behandles på renseværket.

Regnvandet samles op i en sø, der er anlagt, og derefter renses det på renseværket, hvor behandlingen blandt andet sker i et særligt ultrafilter og UV-desinfektionsanlæg. Foto: LOOP Architects

Bæredygtigt samfund

Det er den aarhusianske ejendomsudvikler Jørn Tækker, der står bag Nye, der i første etape vil bestå af 650 boliger og på længere sigt vil blive til en by med 15.000 – 20.000 indbyggere og op til 10.000 boliger.

- Den store vision er, at jeg gerne vil være med til at lave en by, hvor folk har det godt og føler sig godt tilpas og får et generelt bedre liv. I Nye er der lagt utrolig stor vægt på den sociale bæredygtighed. Mellemrummene imellem husene er fællesrum. Der er fælles huse, drivhuse, cykler og købmandsbutikker. Rigtig meget er lagt op til, at man kommer hinanden ved, fortæller Jørn Tækker i en video på aarhusvand.dk.

I videoen nedenfor kan du høre Jørn Tækker fortælle om visionen bag byen Nye.

Jørn Tækker fortæller om visionen bag byen Nye.

Det har også været et vigtigt element udviklingen af Nye, at det bliver til et bæredygtigt samfund ved at begrænse forbruget af grundvand.

Med den nye metode dækkes 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand, som har fået betegnelsen ’sekundavand’, fordi det er vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, men som kan bruges til sekundære formål.

Hele infrastrukturen, der skal lede det rensede regnvand ud til beboerne i Nye, er allerede etableret, og selve renseværket forventes at stå klar ved udgangen af 2020.

I Nye er der lagt stor vægt på den sociale bæredygtighed. Mellemrummene imellem husene er fællesrum. Der er fælles huse, drivhuse, cykler og købmandsbutikker. Foto: Aarhus Vand