Efter kritik af plejehjem: Nu skal skjulte optagelser i Landsretten

Den seneste måneds tid har der været stor debat om forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Sagen begyndte, da pårørende til en beboer i efteråret 2019 fik sat skjulte kameraer op i den ældres lejlighed.

Efterfølgende lagde Aarhus Kommune sag an mod TV 2 Dokumentar, der lavede optagelserne. Kommunen vandt sagen i marts 2020, og det satte en foreløbig stopper for dokumentar-udsendelsen.

Læs også Stort flertal i byrådet: Fjern forbud mod plejehjems-dokumentar

Men TV 2 Dokumentar har valgt at anke afgørelsen, og derfor skal sagen nu behandles i Landsretten den 9.-10. juni. Det bekræfter TV 2 over for TV2 ØSTJYLLAND.

03:25 VIDEO: Sagen begyndte for alvor at rulle, da en række pårørende stod frem med kritik. Charlotte Ahm har meldt plejehjemmet Kongsgården til politiet for omsorgssvigt. Indslaget er fra 23. april 2020. Luk video

Et stort flertal i Aarhus Kommune har på det seneste byrådsmøde ønsket, at forbuddet mod de skjulte optagelser skal ophæves.

- Efter vores opfattelse er der politisk set intet belæg for, at vi som kommune - nogle vil endda sige magthaverne - skal kæmpe for at oprette et fogedforbud i denne sag, sagde Hans Skou, (V), blandt andet på byrådsmødet.

Læs også Stor uenighed om skjulte optagelser på plejehjem – bør de vises eller ej?

På mødet talte både Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti for, at optagelserne skal offentliggøres.

Efter byrådsmødet blev forslaget om at trække sagen sendt til behandling i magistraten. Men næste magistratsmøde er mandag d. 8. juni - altså dagen inden retsmødet. Derfor ser det lige nu ud til, at det ender med en afgørelse i retten.