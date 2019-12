Rasmus Foged melder sig ind i kampen om at tage over efter Uffe Elbæk

Rasmus Foged er valgt til regionsrådet i Region Midtjylland for Alternativet. Foto: Region Midtjylland

Aarhusianske Rasmus Foged går efter at blive valgt som politisk leder for Alternativet, når Uffe Elbæk 1. februar næste år går af på posten.

- Vores projekt er vigtigt. Vi er godt i gang, men vi er ikke færdige. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at bringe os videre. Jeg har evnerne, erfaringen og lyst og energi til det, og så bør man byde sig til, siger Rasmus Foged til TV2 ØSTJYLLAND.

Rasmus Foged har været medlem af Alternativet i fem år og er valgt til regionsrådet i Region Midtjylland for partiet. Derudover har han de seneste år været med i partiets Politiske Forum - Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Til daglig er han funktionschef ved Retten i Aarhus, men nu går han altså efter at blive valgt til Alternativets politiske leder den 1. februar, hvor partiets medlemmer skal udpege Uffe Elbæks afløser på et ekstraordinært landsmøde.

100 procent fokus på det politiske

Han fortæller, at hvis han bliver valgt til ny politisk leder, vil han søge orlov fra sit nuværende arbejde, så han kan fokusere på det politiske og kunne bruge meget tid på Christiansborg for at være helt tæt på Alternativets folketingsgruppe - men også fortsætte i regionsrådet i Region Midtjylland.

- Jeg kender alle fem folketingsmedlemmer rigtig godt, og jeg tror, vi kan få et godt samarbejde. Det er en forudsætning, at vi kan fungere godt sammen som personer, og det tror jeg, vi kan, siger Rasmus Foged.

Alternativet blev dannet i 2013, og ved folketingsvalget i 2015 fik partiet ni mandater. Ved det seneste folketingsvalg 5. juni gik partiet dog tilbage til fem mandater, og her lykkedes det ikke Rasmus Foged at få en plads.

Flere kæmper om at blive politisk leder

Den aarhusianske politiker er ikke den eneste, der går efter posten som politisk leder for Alternativet. Medlem af Folketinget og politisk ordfører for partiet, Rasmus Nordqvist, har meldt sin kandidatur, og ifølge DR har Mette Rahbek også meldt sig på banen.

Hun er ligesom Rasmus Foged ikke medlem af partiets folketingsgruppe. Det er østjyske Torsten Gejl til gengæld. Han har sagt, at han vil bruge sin juleferie til at tænke over, om han vil stille op som politisk leder.

- Jeg vil sige, at Rasmus Nordqvist er favoritten og den oplagte efterfølger, mens jeg er en slags outsider. Men det er forskellige ting, vi kan tilbyde. Rasmus Nordqvist sidder i Folketinget i forvejen, mens jeg kommer med nogle andre kompetencer og en anden tilgang. Vi er meget enige om, hvor vi skal hen med Alternativet, men det vil være forskellige kvalifikationer, vi kan byde ind med, siger Rasmus Foged.