Rejsekortet på vej ud - skal erstattes af app

Vi er nok mange østjyder, der har rejsekortet som fast inventar i pungen.

Men nu er det snart slut med at føre sit rejsekort op mod standeren i blandt andet busser og på togstationer for at betale for rejsen.

Rejsekortet, som vi kender det, er nemlig på vej i graven.

- Jeg synes, at det vil være en stor gevinst for passagererne at samle rejsekortet og rejseplanen i én app. Jeg ser derfor frem til at følge det videre arbejde hen imod en sådan app-løsning Transportminister Benny Engelbrecht (S)

App skal kombinere rejsekort og rejseplanen

I stedet vil der komme en app, der kombinerer rejsekortet og rejseplanen, så man kan købe og planlægge sin rejse ét sted.

Det er anbefalingerne i en netop offentliggjort undersøgelse fra Transportministeriet.

Undersøgelsen plæderer for én samlet digital mobilitetstjeneste – en app – med det formål 'at understøtte et mere sammenhængende transportsystem – og gøre den kollektive trafik mere attraktiv at anvende.'

Udfasningen af rejsekortet sker ikke fra den ene dag til den anden, og der kommer til at gå flere år, før det er helt slut med at bruge det.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser fordele i at udfase rejsekortet.

- En ny app-løsning, som samler rejsekort- og rejseplantilbuddet, vil medføre, at passagererne kan planlægge, booke og betale deres rejse et og samme sted, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

- Derudover vil den kunne tilpasses personlige præferencer eller foreslå alternative rejser ved for eksempel regnvejr, siger transportministeren.

Tre tidsspor

Undersøgelsen er en såkaldt ’fase 1’-undersøgelse, der har skullet skitsere de fremtidige spor for en ny digital mobiltjeneste.

Den peger på tre udviklingsspor i forhold til, hvornår rejsekortet er blevet til en app: I slutningen af 2021, i 2022 eller i slutningen af 2024.

For alle tre modeller gælder det, at der vil være en femårig periode, hvor man vil kunne bruge både det fysiske rejsekort og app’en.

Pendlerkort til den uden en smartphone

Den nye løsning kræver en smartphone, hvilket lige nu udelukker 5-10 procent af kunderne, hvilket primært er skolebørn og ældre.

For dem foreslår undersøgelsen et plastikkort, der svarer til et pendlerkort, med en unik QR-kode, som kan skannes for at se, om kortet er gyldigt, og om det gælder i den pågældende zone.

Nu bliver det ifølge transportministeren opgaven for det nye selskab Rejsekort & Rejseplan at vælge og planlægge, hvilket spor man vil følge.

